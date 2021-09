Buscas por taxista desaparecido serão retomadas nesta terça-feira em Carazinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Diário – Alessandro Tavares

O Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho e a equipe de mergulhadores de Passo Fundo retomarão na manhã desta terça-feira (21) as buscas pelo taxista desaparecido desde a madrugada de domingo (19). Até o fim da tarde desta segunda-feira (20), nada havia sido encontrado. A suspeita é que o corpo de Fernando Schmitt (41) tenha sido jogado no Rio da Várzea, da ponte da localizada de Santa Terezinha, no interior de Carazinho.

Neste feriado, as buscas se concentraram próximo da ponte, onde foram encontradas manchas de sangue. Denúncias feitas à Polícia Civil informaram que o corpo de Schmitt foi jogado na água naquele ponto. O local possui entre 3 e 4 metros de profundidade.

O trabalho dos bombeiros é prejudicado pela forte correnteza. A cor escura da água impede a visibilidade e os profissionais precisam praticamente fazer buscas pelo tato.

A Polícia Civil não divulga detalhes para não atrapalhar as investigações, mas diz já ter colhido informações bastante relevantes. O caso está sendo tratado como latrocínio – roubo seguido de morte – e a suspeita é de que pelo menso quatro homens tenha participado do crime.

Na manhã de domingo (19), o carro da vítima foi localizado abandonado no bairro Floresta. Fernando Schmitt tinha ponto junto a Estação Rodoviária de Carazinho.

Fonte: Diário da Manhã de Carazinho

