Brigada Militar prende dupla por roubo a estabelecimento comercial em Horizontina

Foto: Brigada Militar

Na noite de segunda-feira 20 de setembro de 2021, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, receberam informações sobre os autores da ocorrência de roubo a estabelecimento comercial, fato ocorrido durante a noite na cidade de Horizontina, e que os indivíduos estariam deslocando em direção a Santa Rosa.

Diante das informações os policiais realizaram patrulhamentos nas vias de acesso de Santa Rosa, quando uma guarnição deparou-se com o veículo Voyage de cor branca utilizado no roubo. Os policiais realizaram a abordagem do veículo e a prisão de dois indivíduos.

Na ação foram apreendidos ainda 01 celular Samsung dourado, 01 celular Samsung preto com capa preta, 01 faca de mesa com cabo vermelho e R$ 376,90 reais.

Os homens foram reconhecidos pela vítima, sendo presos em flagrante e encaminhados a Delegacia de Polícia.

Brigada Militar

