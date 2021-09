Prefeito de cidade do Paraná é preso pela segunda vez transportando galos de rinha em Sarandi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem transportava três galos de rinha num Omega. A ação ocorreu na BR 386, em Sarandi, durante a tarde desta segunda-feira (20).

Durante fiscalização da Operação Farroupilha, os policiais abordaram um Omega, com placas de Brasília/DF, que transitava na BR 386 em direção à Santa Catarina.

O motorista disse que retornava para casa após passar o fim de semana em Porto Alegre. No banco traseiro do carro, foram encontrados cinco aves: três galos de rinha e duas galinhas. Um dos galos estava acondicionado em uma maleta, e os outros dois galos e as duas galinhas estavam em caixas de papelão. Os animais possuíam ferimentos nas cristas.

No feriadão de carnaval, em fevereiro desse ano, o homem, que é prefeito de Boa Vista da Aparecida, cidade do interior do Paraná, foi flagrado cometendo o mesmo crime, também em Sarandi. Naquela ocasião, ele levava seis galos de rinha em um carro oficial do município.

Ele foi novamente preso e conduzido à Polícia Civil local para registro da ocorrência.

