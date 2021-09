Mulher de 29 anos morre após ser atropelada na BR-468, em Tiradentes do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma mulher de 29 anos de idade, identificada como Rhaiza Souza Oliveira, morreu após ser atropelada, na madrugada de segunda-feira (20), no km 116 da BR-468, na localidade de Esquina Progresso, em Tiradentes do Sul. Ela e um jovem de 23 anos foram atingidos por um veículo que, desgovernado, colidiu em outros automóveis que estavam estacionados no acostamento da pista. Naquele local estava acontecendo um baile, junto ao salão de eventos do Vasco, de Esquina Progresso.

Ambos chegaram a ser socorridos por equipe do Samu e do Corpo de Bombeiros, e encaminhados ao Hospital de Caridade de Três Passos, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O jovem, de 23 anos, teve de ser transferido para a UTI do hospital de Três Passos, no final da tarde de ontem.

Rhaiza era natural de Campinápolis (MT). Seu corpo, após passar por necropsia, foi trasladado para a cidade de Xavantina (MT), onde moram seus familiares.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

