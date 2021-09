Semana Nacional do Trânsito – “No trânsito, sua responsabilidade, salva vidas”

Compartilhar Pin 0 Compart.

Prevista no Artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de Trânsito, ocorre anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, onde em 2021 o tema, será “NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE, SALVA VIDAS”, quando no período em todo País serão realizadas diversas ações objetivando conscientizar os envolvidos no contexto trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres, propondo reflexões e discussões sobre a responsabilidade de cada um dos atores do trânsito, buscando assim a redução dos acidentes de trânsito, que são uma das maiores causas de mortes em todo o mundo, neste sentido, a realização da campanha busca preservar vidas, através das ações de conscientização voltadas para educação, engenharia e fiscalização de trânsito em todas as esferas do Estado, pautando sempre uma convivência mais pacífica entre as pessoas.

Neste sentido, o Pelotão Rodoviário de Santo Augusto, desenvolverá ações durante a campanha, buscando conscientizar os motoristas da importância do cumprimento dos preceitos da direção defensiva, com ênfase a redução de acidentes e a preservação da vida, onde o condutor, ator principal do contexto tem a responsabilidade da direção segura do veículo, devendo estar preparado para todas as situações que se apresentam ao mesmo durante as viagens, evitando ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, embriaguez.

