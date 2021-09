Carreta emplacada em Três Passos se envolve em acidente com vítima fatal na RSC-377 entre Ibirubá e Cruz Alta

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou uma vítima fatal na RSC-377, próximo a Fazenda São Miguel, entre Ibirubá e Cruz Alta. Segundo informações do comando da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão ocorreu por volta de 16 horas.

Um Vw-Gol de Panambi/RS trafegava sentido Cruz Alta – Ibirubá e colidiu de frente em uma carreta DAF/XF FTS 480 de Três Passos/RS, que viajava de Ibirubá a Cruz Alta. A condutora do Gol ficou presa às ferragens e faleceu no local.

A reportagem da Rádio Cidade FM e Jornal O Alto Jacuí conversou com o condutor do caminhão, que não se feriu. Ele informou que chovia no momento do acidente, e que foi tudo muito rápido. O carro invadiu a pista contrária e o caminhão não conseguiu evitar a batida, segundo ele. Do ponto da colisão até a parada dos veículos a PRE mediu quase 200 metros.

O Corpo de Bombeiros de Cruz Alta foi acionado, porém a condutora já estava sem vida, presa às ferragens. Ela foi identificada como Laira Dornelles, dentista de Cruz Alta.

A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados e um inquérito deve esclarecer as circunstâncias do acidente. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Cruz Alta e Polícia Rodoviária Estadual de Tapera e Cruz Alta.

Além da clínica em Ibirubá, Laira trabalhava em Carazinho e Panambi, onde era proprietária de um gastro Bar.

