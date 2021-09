PRF realiza Operação Farroupilha

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

De sexta-feira (17) a segunda-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal reforçará as operações e o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul.

Com o feriado de 20 de setembro em uma segunda-feira, há grande probabilidade de aumento do fluxo de veículos, já que muitas pessoas viajam para aproveitar o final de semana estendido. Assim, a PRF alerta para os dias e horários em que podem haver picos de fluxo no período:

➡️ tarde e noite de sexta-feira (17);

➡️ tarde e noite de segunda-feira (20).

A PRF reforçará o efetivo de serviço, aumentando a visibilidade do policiamento ostensivo para fomentar maior segurança dos usuários das rodovias. Também direcionará as ações especialmente para os locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentalidade. O foco será a fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam lesões em acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagem indevida.

A PRF também intensificará sua atuação no combate ao crime, com apoio do seu serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação.

Confira as orientações da PRF:

Antes de viajar: certifique-se que a documentação esteja em dia. Confira também freios, suspensão, pneus e o sistema de iluminação. Não faça ingestão de bebidas alcoólicas. Planeje sua viagem, com pontos de parada.

Durante a viagem: tenha calma, acredite na sinalização e respeite a velocidade máxima. Só ultrapasse em locais permitidos e com visibilidade suficiente. Não deixe o celular ser uma distração, desligue ou ative o modo avião para que notificações não tirem a sua atenção enquanto estiver dirigindo. Priorize viajar durante o dia, nos horários de menor movimento, mantendo-se na mesma faixa de rolamento, sem mudanças repentinas de direção.

Abordagem policial: obedeça às ordens dos agentes, não faça movimentos bruscos, abra os vidros do carro para ser melhor visualizado e, à noite, ligue a luz interna.

Em caso de acidente: se não houver feridos, retire os veículos da pista imediatamente. Você pode fazer a ocorrência pela internet, através do link

https://declarante.prf.gov.br/declarante/

Havendo feridos, sinalize e avise a PRF.

📞 Emergência em rodovias federais, ligue 191.

PRF

Curtir isso: Curtir Carregando...