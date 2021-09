Polícia Civil desarticula grupo criminoso que trazia drogas ao RS por meio de voos clandestinos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na manhã de quinta-feira (16), a Polícia Civil, por meio da 4ª DIN do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc), deflagrou a Operação Golf, no combate ao tráfico de drogas visando desarticular organização criminosa que operava vôos clandestinos para trazer grande quantidade de drogas para o Rio Grande do Sul.

A investigação teve início após uma apreensão realizada no final de abril em que foram apreendidos 46 kg de cocaína, além de 14,6 kg de insumos, 500 gramas de maconha, 430 comprimidos de ecstasy, uma pistola glock e três veículos, em ação que contou com apoio da PRF.

No decorrer da investigação, constatou-se que o grupo trazia em torno de 200 kg drogas semanalmente para o estado, utilizando pequenas aeronaves, em vôos clandestinos, pousando em pequenos aeroclubes e dali transportando e distribuindo as drogas para o restante do estado.

No final da tarde de ontem (15), após monitoramento de um avião utilizado pela quadrilha, os agentes prenderam dois indivíduos que estavam com mandado de prisão preventiva decretada. Eles haviam realizado vôos dentro do estado e foram presos após pousarem em Novo Hamburgo. Com eles foram apreendidos quatro mil dólares, documentos e equipamentos.

Na manhã de hoje (16), foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo em Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo, Capão da Canoa e no estado de São Paulo, nas cidades de Araras e Bragança Paulista, resultando na prisão de mais duas pessoas e na apreensão de uma aeronave.

Além de dois operadores presos em abril, da esposa de um deles que executava tarefas de controles financeiros, foram presos um mecânico de aeronaves, um piloto e o responsável pela célula criminosa, no qual recaí a suspeita de receber ordens diretamente do sistema penitenciário federal

