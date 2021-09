Região Celeiro terá sol e frio antes da volta da chuva

Compartilhar Pin 0 Compart.

O frio marcará presença no começo desta quinta-feira no Rio Grande do Sul com chance mesmo de geada em diversas regiões, esperando-se ainda marcas menores que as do amanhecer da quarta-feira em diversas cidades. Apesar do começo de dia frio e de o sol aparecer na maior parte do Estado, nem todo o território gaúcho terá tempo firme nesta quinta-feira.

O sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira. No Centro, no Oeste e no Sul gaúcho o dia é de tempo muito aberto com amplos períodos de céu claro. Na Metade Norte haverá nuvens com maior nebulosidade em áreas próximas da divisa com Santa Catarina, onde deve até chover, especialmente na segunda metade do dia. Na Grande Porto Alegre, a quinta-feira será novamente de tempo ensolarado, mas nuvens pode aparecer da tarde para a noite, especialmente em municípios mais ao Norte da região metropolitana.

O dia começa frio em todo o Rio Grande do Sul e deve gear em pontos do Oeste, do Sul, do Centro do Estado e em áreas da Serra mais ao Sul que terão tempo aberto e seco na madrugada. Marcas abaixo de 5ºC podem ocorrer na fronteira com o Uruguai, na Campanha, na Serra do Sudeste e no Sul, no Centro gaúcho, e em áreas mais ao Sul da Serra e do Planalto. Porto Alegre deve ter mínima ao redor de 8ºC e a região metropolitana pode amanhecer com 5ºC ou 6ºC. Mais ao Norte gaúcho a presença de nuvens inibirá resfriamento maior e a chance de gear. Já a tarde mais uma vez será amena e agradável no Estado.

QUARTA-FEIRA COMEÇOU JÁ COM FRIO

Uma massa de ar frio e seco ingressou no Rio Grande do Sul, derrubando a temperatura após um começo de semana de muita chuva e temporais. A chegada do ar frio se deu com vento, que soprou com rajadas durante a madrugada desta quarta em Porto Alegre, e proporcionou a melhora do tempo com a volta do sol. A massa de ar frio está associada a um centro de alta pressão de 1.024 hPa entre o Uruguai, o Centro da Argentina e o Rio Grande do Sul.

As mínimas no amanhecer de ontem foram mais baixas, como previsto, no Oeste e no Sul gaúcho que estavam com tempo mais aberto e seco, o que favorece o resfriamento noturno. Os termômetros indicaram no começo do dia mínimas de 2,4ºC em Quaraí, 3,9ºC em Livramento e São Sepé, 4,0ºC em Espumoso, 4,2ºC em Lavras do Sul, 4,4ºC em Herval, 4,8ºC em Vila Nova do Sul, 4,9ºC em Bagé, 5,0ºC em Soledade, 5,3ºC em Alegrete e Júlio de Castilhos, 5,7ºC em Barra do Quarai, 5,7ºC em Tapera, 5,8ºC em Aceguá, 6,1ºC em Uruguaiana, 6,2ºC em Panambi e Tupanciretã, 6,4ºC em Encruzilhada do Sul, 6,5ºC em Jaguarão e Cruz Alta, 6,6ºC em Santiago e Santa Maria, 6,7ºC na barra do Chuí, 6,8ºC em São Vicente do Sul, e 6,9ºC em São Gabriel, Canela, Santo Ângelo, Gramado e Palmeira das Missões.

SEXTA-FEIRA TEM CHUVA NA METADE NORTE

A sexta-feira terá sol e chuva no Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade começam já nesta quinta a se intensificar sobre Catarina e avançam para o Noroeste e o Norte do Estado com chuva e garoa. A chuva, entretanto, ganha força sobre a Metade Norte gaúcha na sexta-feira com previsão de pancadas localmente fortes, altos volumes em algumas cidades, raios e risco de temporais com granizo.

A instabilidade pode alcançar pontos mais ao Centro do Estado, especialmente da tarde para a noite com chuva e trovoadas, o que não nos leva a descartar chuva em Porto Alegre em parte da sexta-feira. Na Metade Sul gaúcha, por sua vez, o tempo seco predominar com sol e tempo seco na maior parte da região.

