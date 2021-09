Redentora reúne pais de alunos para orientar sobre segurança no retorno às aulas das turmas de Berçário e Maternal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Redentora

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou uma reunião com os pais dos alunos para orientar sobre o retorno seguro às aulas das turmas de Berçário e Maternal, previsto para o dia 21 de setembro.

A reunião foi realizada na noite de 15 de setembro, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, e reuniu, além dos pais dos estudantes, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa; a Secretária Adjunta, Marcia Marques; a Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Gente Miúda, Francine Foguesato; a Vice-diretora da EMEI, Thais Pissinin; a Presidente do Círculo de Pais e Mestres (CPM) da EMEI, Ana Paula Trein e a Presidente do Conselho Escolar, Tatiane Britzius.

A Enfermeira Ranieli Giacobo Bottega orientou sobre protocolos de segurança a serem seguidos para a prevenção ao contágio da Covid 19. Os pais receberam uma cartilha com orientações gerais para a volta às aulas com segurança.

Prefeitura de Redentora

