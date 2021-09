Receita Federal do Paraná apreende droga desconhecida vinda da Holanda

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Receita Federal do Paraná encontrou uma droga desconhecida no último dia 26 de agosto, no Centro Internacional dos Correios, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Durante uma inspeção de rotina, os agentes localizaram 1,2kg de uma substância amarela, vinda da Holanda e destinada a São Paulo, dividida em cinco volumes.

O caso só foi divulgado no último dia 13, após análise do Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear da Universidade Federal do Paraná (UFPR) identificar a droga como ‘canabinoide sintético desconhecido’, sem outros registros na literatura científica mundial.

De acordo com a Receita, a droga passou pelo aparelho de scanner, o que levantou suspeitas, confirmadas pelos cães de faro. Os agentes abriram então o pacote e encontraram a substância, encaminhada ao laboratório graças a um acordo entre o órgão e a UFPR. “A análise exaustiva dos dados de RMN obtidos para a amostra e a comparação destes com a literatura, permitiu concluir que se trata de uma substância da classe dos canabinoides sintéticos. Além disso, os dados permitiram concluir que se trata de um novo canabinoide sintético, ainda não descrito na literatura”, afirma o relatório da Universidade.

