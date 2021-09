Ministério da Saúde recomenda suspensão de vacinação em adolescentes

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em uma nota técnica nesta quarta-feira, 15, o Ministério da Saúde, através da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, passou a recomendar a vacinação apenas para adolescentes que tenham comorbidades, deficiências permanentes, ou que estejam privados de liberdade.

Uma nota técnica anterior, recomendava a imunização de todos os jovens de 12 a 17 anos, começando no dia 15 de setembro. O Ministério revisou essa nota e decidiu fazer a mudança.

O motivo está no fato de que não há comprovações esclarecidas de benefícios para a imunização desse grupo em particular. Outro argumento é de que a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda o uso das vacinas nessas pessoas. O órgão nacional também disse que os indivíduos dessa faixa etária não são acometidos com uma evolução grave da doença.

Após a publicação dessa nota, algumas cidades anunciaram a suspensão, entre elas, Natal, Salvador e Distrito Federal. A única dose que tem autorização de ser usada nesse público com comorbidades, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é da Pfizer Biontech

Fonte: Agência Brasil

