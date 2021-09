É gaúcho o motorista que abasteceu mais de três mil reais de combustível em carreta no oeste catarinense e saiu sem pagar. Ele foi localizado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução e divulgação da câmera do posto

O motorista que abasteceu e saiu do Posto Coopercarga Idaza, nas margens da BR-282 em Vargeão, sem pagar a conta do combustível nesta semana, foi localizado nesta quarta-feira, dia 15. Parte do valor da dívida já foi inclusive depositada pelo homem, informou o gerente Edson Schneider ao Oeste Mais.

“Com a divulgação em massa das redes sociais e demais meios de comunicação, a foto do caminhão se espalhou muito rápido. Hoje de meio-dia dois motoristas me ligaram dizendo ter visto o caminhão transitando em Vargem Bonita, sentido Irani”, relatou Edson.

O gerente então informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Polícia Militar. “Em seguida um terceiro motorista me avisou que viu o caminhão descendo a serra do Irani, na comunidade de Caroveira. Ele foi abordado no posto fiscal, na BR-153, depois da ponte da divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, completou Edson.

O motorista da carreta Scania abasteceu 760 litros de óleo diesel na manhã da terça-feira, dia 14, e saiu sem pagar a conta, avaliada em R$ 3,3 mil. De acordo com o gerente do posto, o homem é de Eldorado do Sul (RS).

“Nosso gerente da unidade de Concórdia chegou no local, conversou com o motorista, que fez uma transferência de uma parte do valor e a diferença se comprometeu em pagar na semana que vem”, informou ainda Edson Schneider.

A ação

O motorista estacionou a carreta no posto de combustível por volta das 6 horas da manhã de terça-feira. Ele pediu para encher o tanque, dizendo que faria o pagamento no cartão de crédito.

“O frentista abasteceu, entregou a comanda para ele e aí foi lavar o vidro, encher a barrica de água. [O motorista] foi para o banheiro, que fica nos fundos do posto. Ele volta, entra na conveniência, dá uma olhadinha e já sai”, lembrou o gerente.

Câmeras de videomonitoramento registraram a ação. A carreta seguiu pela BR-282 logo após sair do local, sentido ao município de Ponte Serrada. As imagens se propagaram pelas redes sociais e na imprensa, facilitando a localização do motorista.

