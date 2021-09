Cantor e compositor tradicionalista, Iedo Silva morre vítima da Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

O cantor e compositor tradicionalista Iedo Silva faleceu nessa quarta-feira (15). Conforme anunciado em sua página do Facebook, o artista morreu devido à complicações da covid-19. Ainda segundo a publicação, o velório será restrito à família.

“É com imensa tristeza que comunicamos, no dia de hoje, 15 de setembro, dia do gaiteiro, mais uma grande perda para o nosso Rio Grande, Iedo Silva. Vítima de complicações pelo coronavírus, o cantor, compositor e intérprete de grandes sucessos, como Ala-Pucha Tchê, Me Comparando ao Rio Grande, Chiquita e Pampa na Garupa, defendeu, durante os mais de 45 anos de carreira, a música tradicionalista gaúcha”, diz a publicação.

“Agradecemos, em nome de sua família, as orações, o carinho e o respeito de seus amigos, fãs e colegas por toda a sua trajetória. Comunicamos que, por razões de segurança e protocolos de saúde, a despedida será restrita à família”, acrescenta o texto.

Gaúcha ZH

