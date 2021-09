Brigada Militar de Vista Gaúcha realiza doação de peixe apreendido à entidade beneficente

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Marcos Benites

Nesta quinta-feira (16/09) a Brigada Militar de Vista Gaúcha fez a doação de um peixe da espécie Surubim à Associação Hospitalar Beneficente de Vista Gaúcha, o qual foi apreendido durante fiscalização de rotina na RS-163, sendo oriundo da bacia hidrográfica do Rio Uruguai.

Foram realizados testes pela Inspetoria Veterinária Municipal atendendo a legislação vigente, onde apurou-se que o animal está apto para o consumo humano e integrará o cardápio de pacientes internados no nosocômio.

A doação ocorreu por meio de termo. Cumpre destacar que a pesca de referida espécie é proibida no Rio Uruguai desde o ano de 2000, bem como o seu transporte, sendo que quem descumpre tal medida incorre nas sanções previstas no Art. 34, da Lei Federal nº 9.605/98, com pena prevista de detenção de um ano a três anos ou multa, podendo ser aplicadas cumulativamente.

