Prefeitura identifica autor de danos ao canteiro central de Avenida de Tenente Portela

Medida visa o ressarcimento dos prejuízos. Nos casos registrados recentemente apenas um ainda não foi possível identificar.

Tem sido frequente a ocorrência de danos nos canteiros centrais das avenidas de Tenente Portela. No último fim de semana foram três acidentes. Na maioria dos casos, infelizmente, os autores abandonam o local antes da chegada a polícia e dificilmente comunicam o fato. Quando é possível apontar os envolvidos, a Prefeitura tem adotado a medida de notificar para que façam o ressarcimento dos prejuízos.

Em relação a estas últimas ocorrências, as providências estão sendo tomadas. No acidente que destruiu parcialmente um canteiro central da avenida Redenção, as imagens do sistema de videomonitoramento mostram que o fato ocorreu às 0h12min do domingo, 12. No formato em alta resolução foi possível apontar a placa.

Neste caso, foi efetuado o registro policial e se buscará agora acionar o proprietário do automóvel. Trata-se de um Peugeot/3008 Griffe, de cor preta. O Município cobrará R$ 200,00, que é o valor gasto pela Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria para reconstruir o canteiro.

Quanto aos danos causados na rótula da avenida Itapiranga, acidente ocorrido na sexta-feira, 10, representantes da empresa proprietária do veículo que se envolveu no acidente contataram com a Prefeitura e se comprometeram em pagar a reparação. No caso do canteiro central da avenida Luis Carlos Prestes, ainda não foi possível identificar o autor.

Confere abaixo vídeos produzidos pelo site Portela Online sobre os referidos acidentes:

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

