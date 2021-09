Casal passa por cirurgia após acidente com carreta na RSC-472 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

O estado de saúde é estável do casal vítima de um acidente de trânsito ocorrido por volta das 17h desta terça-feira, 14 de setembro, na RSC-472, entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho. A informação repassada pela Hospital Santo Antônio ao site Portela Online no início da tarde desta quarta-feira, 15 de setembro, da conta também que ambos estão no quarto e não correm risco de morte.

O casal que não teve a identidade revelada foi submetido a cirurgias durante a noite e madrugada de terça devido a fraturas provocadas no acidente. Eles são oriundos da cidade de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul.

O homem e a mulher que eram os únicos ocupantes de uma carreta carregada de carne suína ficaram presos às ferragens após um acidente na conhecida curva da morte, local onde pelo menos 7 pessoas perderam suas vidas em decorrência de outros acidentes. O mais recente ocorrido no início de março deste ano.

Sobre o acidente

O veículo, desgovernado, saiu da pista, decolou por sobre parte de uma plantação de trigo, tombou e lavrou o caminho por onde passou, deixando um rastro de destruição. Parou dentro de uma sanga com as rodas viradas para cima. A cabine ficou totalmente destruída e parcialmente submersa no rio Lajeado Filisbino. Samu, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e voluntários resgataram os feridos que estavam presos as ferragens.

Foi necessário o auxílio de um Guincho para suspender a cabine do veículo para a remoção dos feridos.

