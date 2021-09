BM e PC predem homem procurado pela Justiça em Palmitinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Na tarde desta quarta-feira (15/9), os policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37ºBPM) em conjunto com a Polícia Civil (PC), prenderam um homem de 25 anos de idade, procurado pela justiça, no município de Palmitinho.

Dando uma resposta imediata a comunidade, a Brigada Militar (BM) informa, que trabalha diuturnamente para manter a segurança e bem estar da população gaúcha, estando constantemente realizando ações preventivas, para evitar o aumento da criminalidade na região.

Brigada Militar

