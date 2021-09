Menina de cinco anos foi jogada no Rio Taquari ainda com vida

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Encerrado o inquérito sobre o caso que chocou o Rio Grande do Sul neste mês. O homem de 35 anos foi indiciado pelo estupro e o assassinato de Ágatha Rodrigues dos Santos, ocorrido às margens do Rio Taquari, em Lajeado. Segundo o laudo emitido pela perícia, a menina foi jogada ao rio ainda com vida, após ser estuprada, e a morte foi causada por asfixia por afogamento.

O assassino está preso desde 4 de setembro, data do homicídio. Ele foi transferido do Presídio de Lajeado por questão de segurança.

A mãe da menina também foi indiciada por entregar uma menor incapaz para uma pessoa inidônea, e por isso precisou assinar um termo circunstanciado. É um delito de menor grau, que não resulta em prisão. O caso apurado pelo delegado substituto da Delegacia da Mulher (Deam), Humberto Röehrig, agora vai para o Judiciário. Dez pessoas foram ouvidas durante as investigações.

Fonte: Portal Agora no Vale

Curtir isso: Curtir Carregando...