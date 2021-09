Mais de 50 casas foram atingidas pelo temporal em Pinheirinho do Vale

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Pinheirinho do Vale

No início da noite de ontem, segunda-feira, 13 de setembro, por volta das 19:30 horas, ocorreu um vendaval que causou prejuízos de grande monta Pinheirinho do Vale, sendo que a área atingida pelo vendaval abrangeu a cidade e parte do interior do município.

Foram atingidos pelo vento com danos, a casa paroquial, salão paroquial, mais de 50 residências no interior e na cidade, além de empresas situadas na sede do município.

O temporal deixou famílias desamparadas e as equipes da administração municipal de Pinheirinho do Vale estão auxiliando na recuperação das casas atingidas.

A Defesa Civil Estadual já foi acionada e os prejuízos estão sendo contabilizados pela Defesa Civil do Município com auxílio da EMATER para o decreto de situação de emergência.

Para auxiliar as famílias necessitadas, a Secretaria de Assistência Social solicita ajuda de doações de móveis, colchões, cobertores ou edredons a serem destinados às famílias que perderam tudo.

Quem tiver condições de ajudar, entre em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do telefone (55) 3792-1642.

Fonte: Prefeitura de Pinheirinho do Vale

Curtir isso: Curtir Carregando...