Grávida encontrada carbonizada em Itajaí foi morta por amigos, diz polícia

Foto: divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o assassinato de Adriana de Sousa Nascimento, encontrada carbonizada no último dia 29 de agosto em Itajaí. Dois homens foram indiciados pela morte da mulher de 36 anos que estava no sétimo mês de gestação.Um dos agressores já está preso.

De acordo com a investigação, o crime foi premeditado. Os suspeitos eram amigos da vítima. Ela teria pedido ajuda à dupla para vender um carro. Após o negócio, no entanto, os criminosos repassaram apenas parte do valor à Adriana e ficaram devendo o restante, cerca de R$ 6 mil.

Segundo a polícia, no dia do crime os suspeitos marcaram um encontro com a mulher dizendo que iriam fazer o pagamento da dívida. Porém, quando ela entrou no carro foi estrangulada até a morte por um dos homens, que estava no banco de trás do veículo.

Depois os agressores levaram o corpo da vítima para uma área de vegetação, no bairro Laranjeiras. Eles atearam fogo e utilizaram um colchão para tentar esconder Adriana.

Prisão preventiva

Depois de cometerem o crime, um dos suspeitos fugiu para o Paraná, enquanto o outro permaneceu em Itajaí. Eles foram identificados pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) e tiveram o pedido de prisão preventiva acatado pela Justiça.

O homem que estava no Paraná foi localizado e levado ao Presídio de Itajaí. Segundo a Polícia Civil, durante depoimento ele confessou o crime e confirmou a motivação.

O outro suspeito, que ficou em Santa Catarina, segue foragido. Ambos foram indiciados por homicídio qualificado, aborto e ocultação de cadáver.

Morador encontrou o corpo

Adriana foi encontrada morta no dia 29 de agosto, no bairro Laranjeiras, em Itajaí. Um morador alertou as autoridades sobre o corpo. Ele caminhava pela rua João Rodolpho Reinert quando sentiu o cheiro forte de queimado vindo do mato e decidiu ir ver do que se tratava. Poucos metros adiante encontrou a mulher caída, sem vida, no chão. Ele avisou uma equipe da Guarda Municipal que fazia rondas.

