Bombeiros atenderam incêndio, alagamentos e quedas de árvores após temporal em Santo Ângelo

Foto: Rádio Santo Ângelo

Após a queda de granizo com rajadas de vento na noite de ontem, 13, por volta das 20h, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Santo Ângelo, atenderam chamados de ocorrências solicitadas pela comunidade.

Às 20h55min na Travessa José Mendes com Carlos Gomes, bairro Cohab, um incêndio em um apartamento no 3º pavimento. Os bombeiros ao chegarem no local, as chamas já haviam sido extintas por populares. Não teve vitimas.

Árvores caídas:

AV. SALGADO FILHO, BAIRRO PASCOTINI; ARVORE CAÍDA EM VIA PÚBLICA.

AV. SALGADO FILHO, FRENTE Á CORSAN, ARVORE CAÍDA EM VIA PÚBLICA.

RUA SANTA ROSA, PRÓXIMO AO TAMOIO, ARVORE CAÍDA EM VIA PÚBLICA.

RUA OSCAR ERNESTO JUNG, BAIRRO MELLER NORTE, ARVORE CAÍDA EM VIA PÚBLICA.

AV, VENÂNCIO AIRES, CENTRO NORTE; ARVORE CAÍDA SOBRE TELHADO.

RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO; ARVORE CAÍDA EM VIA PÚBLICA.

Alagamentos:

Tv. Pinto Bandeira, bairro Harmonia.

Rua Antonio Faraa, bairro Olavo Reis.

Segundo apurou a reportagem da Rádio Santo Ângelo, alguns populares solicitaram lonas para a coberturas de suas residências. Ao menos 21 casas sofreram danos em bairros na Zona norte da cidade. Os mais atingidos foram na COHAB e Neri Cavalheiro. Alguns pontos ainda registram a falta de energia elétrica e outros apresentam oscilações.

Fonte: Rádio Santo Ângelo

