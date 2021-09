Três acidentes são registrados no final de semana em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Fotos: Portela Online

Pelo menos dois canteiros e uma rótula foram danificados em acidentes no final de semana em Tenente Portela.

O final de semana foi bastante movimentado em Tenente Portela. Pelo menos três acidentes acabaram danificando dois canteiros e uma rótula na cidade.

Um dos canteiros danificados fica na Avenida Luis Carlos Prestes, onde o canteiro central foi atingido por algum veículo não identificado. O fato muito provavelmente ocorreu na madrugada de sábado (11).

Cerca de 300 metros a frente do primeiro registro, outro canteiro sofreu com a imperícia dos motoristas. Desta vez foi o canteiro central na Avenida Charrua nas proximidades do Banco do Brasil.

Por fim um caminhão acabou enroscando sua estrutura ao tentar contornar a rótula da Avenidas Itapiranga, próximo ao Posto Hanauer, arrancando parte da estrutura sinalizadora de trânsito.

