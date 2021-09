Trabalhador é socorrido de balsa que realiza travessia entre RS e SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foi por volta das 17 horas desta segunda-feira, 13 de setembro, no porto da barca, em Barra do Guarita – Rio Grande do Sul. O acidente envolveu um funcionário da balsa que faz a travessia do Rio Uruguai entre Itapiranga/SC e Barra do Guarita/RS.

A guarnição dos bombeiros de Itapiranga foi acionada e socorreu o homem de 29 anos que foi trazido de barquinho para a margem do rio em Itapiranga.

Ele apresentava ferimentos no rosto e reclamava de fortes dores na coluna. A vítima foi conduzida ao Hospital Sagrada Família e não apresentava fraturas aparentes.

Fonte: Rede Peperi

Curtir isso: Curtir Carregando...