Sicredi Raízes registra crescimento na contratação de crédito no Plano Safra 2021/2022

O destaque está no crescimento de aproximadamente 115% na liberação de investimentos e na contração de custeios através do Pronaf, que representa mais de 50% do total liberado

Todos os anos, o Sicredi reforça as suas raízes e seu papel de instituição financeira cooperativa parceira do produtor rural através da oferta de soluções financeiras que promovem o desenvolvimento das atividades agropecuárias. Através do Plano Safra, a principal ferramenta de acesso ao crédito para o agronegócio, a Sicredi Raízes liberou entre os meses de julho e agosto de 2021 aproximadamente 124 milhões em custeios para a safra 2021/2022.

A cooperativa registrou crescimento superior a 25% no volume de crédito liberado em custeios em todas as linhas ofertadas. O destaque está para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), onde a contratação de crédito representou mais de 50% do total contratado no período.

De acordo com informações liberadas pelo Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a agricultura familiar é responsável por gerar renda para 70% dos brasileiros que vivem no campo. Além disso, 77% da produção agrícola do Brasil é originaria da agricultura familiar, o que representa 3,8 milhões de propriedades e mais de 80 milhões de hectares.

Segundo o Assessor de Desenvolvimento do Agronegócio da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Fabian da Rosa, “a agricultura familiar também se destaca pela diversificação de culturas, responsável por grande parte da produção de alimentos no país e que permite um uso financeiramente sustentável das áreas. Por isso, atender a agricultura familiar é promover o desenvolvimento econômico, tecnológico e inclusivo para gerar a pulverização de renda, garantindo a liberdade produtiva e o crescimento das regiões”.

Dentro das linhas de investimentos disponibilizadas através do Plano Safra 2021/2022, o crescimento de crédito contratado registrado entre os meses de julho e agosto foi de aproximadamente 115%. Através desta categoria de crédito, os produtores podem adquirir máquinas e implementos agrícolas, investir em tecnologia e inovação para organizar o ciclo produtivo e maximizar os lucros das atividades.

“Nossa performance verificada nos primeiros dois meses de contratação de crédito está dentro das expectativas. O agronegócio é responsável por grande parte da economia dos municípios da nossa área de atuação. Além de abastecer o país, fomentar a exportação, também gera empregos diretos e indiretos. Desta forma, fomenta um círculo virtuoso de crescimento econômico e social. Nosso papel nesta esfera é de orientadores, intermediários e aliados desse desenvolvimento”, comenta Fabian.

Associados interessados em contratar crédito rural podem procurar a sua agência conversar com o gerente da sua conta através do WhatsApp (51) 3358-4770 para realizar a solicitação de crédito.

