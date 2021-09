Polícia prende suspeitos de roubo ao CRVA de Humaitá

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Civil, na data de hoje, 13 de setembro, efetuou a prisão em flagrante de dois indivíduos, autores de roubo ocorrido nesta segunda-feira, no CRVA de Humaitá. Logo após o fato foram iniciadas diligências e, enquanto eram coletadas imagens do roubo, policiais civis e militares começaram a buscas pelos indivíduos que praticaram o delito.

Durante as diligências da polícia, apurou-se que os assaltantes teriam vindo para a cidade de Três Passos. Policiais Civis e Militares, da Delegacia de Polícia de Três Passos e do 7º BPM, foram até o local onde os suspeitos poderiam estar escondidos.

Ao chegarem no local um indivíduo tentou fugir, porém foi detido. Ele estava com a camisa e boné que usou para praticar o roubo e com ele os policias encontraram, também, dois telefones das vítimas e o dinheiro roubado.

No mesmo local, outro indivíduo foi preso por tráfico de drogas, pois durante as buscas os policiais localizaram mais de 100 pedras de crack, prontas para a venda.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Três Passos, onde foram autuados em flagrante por roubo e tráfico de entorpecentes.

Com a continuidade das diligências, um terceiro homem foi preso (este também um dos autores do roubo), de posse de 04 quilos de MACONHA, 50 gramas de CRACK e um telefone de uma das vítimas de roubo.

Após as formalidades legais, todos os presos serão levados ao Presídio Estadual de Três Passos.

