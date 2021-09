Motocicleta é flagrada à 225 km/h na ERS-474 em Santo Antônio da Patrulha

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

No domingo (12/9), os policiais militares do 3° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, através do Grupo Rodoviário de Osório realizaram fiscalização com emprego do radar Trucan, na ERS-474, km 19, em Santo Antônio da Patrulha.

Durante a ação que visa coibir o excesso de velocidade, proporcionando maior segurança aos usuários da referida rodovia, foi flagrada uma motocicleta Kawasaki/ZX-10R a 225 km/h, transitando no sentido Santo Antônio da Patrulha para Rolante.

O limite estabelecido neste trecho da rodovia é de 80 km/h.

Comando Rodoviário da Brigada Militar: um cuidado a mais, um acidente a menos.

Comunicação Social do 3° BRBM

Curtir isso: Curtir Carregando...