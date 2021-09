Domingo deve terminar com fortes temporais de chuva, raios, vento e granizo no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

A MetSul alerta que o domingo que começa com sol terminará com tempo severo no Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade devem se formar da tarde para a noite no Estado e vão ganhar muita força a partir do final da tarde e da noite do domingo com potencial muito alto de tempestades fortes de chuva torrencial, raios, vento forte e principalmente granizo.

Grande parte do domingo será de tempo aproveitável no território gaúcho. O dia tem início com tempo firme a madrugada será de céu claro na maioria das regiões, mas ocorrem bancos de nevoeiro e neblina em diferentes localidades, sobretudo do Sul e do Leste gaúcho. No decorrer do dia, o sol aparece e nuvens começam a se formar, especialmente em horas da tarde para a noite.

O domingo começa com frio mais uma vez no Rio Grande do Sul por conta do ar seco e do tempo muito aberto que favorecem acentuado resfriamento noturno. Porto Alegre deve ter mínima de 12ºC e deve fazer entre 10ºC e 11ºC na região metropolitana. Os Aparados da Serra devem registrar mínima de 3ºC a 5ºC nas baixadas com formação de geada. Grande parte dos municípios deve amanhecer com 10ºC a 13ºC, mas com marcas menores em áreas serranas.

Ar muito quente rapidamente invade o Estado durante o domingo, o que vai determinar uma forte elevação da temperatura e máximas muito mais altas que as deste sábado. A tarde será quente com máxima em Porto Alegre de 27ºC a 28ºC. Nos vales, os termômetros devem indicar até 29ºC a 30ºC. A temperatura passa dos 30ºC na Fronteira Oeste e o Noroeste pode ter máximas tão altas quanto 32ºC a 34ºC.

O ingresso do ar quente vai contribuir para instabilizar a atmosfera e formar nuvens de chuva. Pancadas isoladas atingem a Metade Norte gaúcha da tarde para a noite com risco de granizo muito localizado, mas a instabilidade mais intensa deve se organizar no Oeste e no Sul gaúcho na segunda metade do dia.

Nuvens carregadas inicialmente devem se formar sobre o Uruguai e, depois, no Oeste e no Sul do Rio Grande do Sul. A instabilidade se intensifica muito nestas regiões no final da tarde e à noite com chuva forte a localmente torrencial, muitos raios e temporais.

Projeção de refletividade do modelo WRF para pontos do Oeste e da Metade Sul é condizente com granizo médio a grande | MetSul

É uma quase certeza que haverá granizo e a MetSul não descarta que em alguns pontos possa ser de tamanho médio a grande. Sob nuvens muito carregadas pode se esperar ainda o risco de vendavais isolados acompanhando os temporais.

A instabilidade começa a avançar para Norte no domingo à noite e no fim do dia deve chegar com chuva forte e os temporais até o Centro do Estado.

Em Porto Alegre e região metropolitana, o domingo será de sol com aumento de nuvens, sem expectativa de chuva. A instabilidade tende a chegar entre o começo e o meio da madrugada da segunda-feira com chuva forte e risco de temporal.

Fonte: Metsul Meteorologia

