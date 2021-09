24 pessoas são presas por maus tratos a animais e aglomerações durante rinha de galos em Miraguaí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

No sábado (11/09), às 22h30 policiais militares do 7º BPM prenderam 24 pessoas por maus tratos a animais e descumprimento de normas sanitárias durante rinha de galos em Miraguaí.

As prisões ocorrem na Linha Bela Vista, interior da cidade, após denúncias de aglomerações de pessoas em uma rainha de galos. No momento da ação policial várias pessoas se evadiram do local.

Um revólver calibre 38 foi localizada no local.

Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...