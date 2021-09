Tenente Portela recebe a chama crioula

Compartilhar Pin 0 Compart.

Depois de percorrer cerca de 20 quilômetros, cavalarianos foram recepcionados no Parque Vilmarino da Rosa.

Cavalarianos de Tenente Portela, Miraguaí, Redentora, Coronel Bicaco, entre outros municípios, foram recepcionados no Parque Vilmarino da Rosa, no início da tarde desta sábado, 11 de setembro. O grupo saiu de Derrubadas conduzindo a chama crioula acesa ontem no Salto do Yucumã.

Uma solenidade lembrou do tradicionalista Milton Sganderla, nome indicado pelos CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira para ser homenageado na geração da chama crioula.

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Antônio Sala; a primeira-dama, Salete Sala, e a presidente da Câmara de Vereadores, Irinéia Koch Lena, participaram do ato. O prefeito entregou à família Sganderla uma condecoração para marcar a homenagem ao ilustre portelense que faleceu recentemente em decorrência da Covid.

A tarde os representantes das outras cidades seguiram viagem conduzindo uma centelha que seguirá acesa durante os festejos farroupilhas.

Fotos: Divulgação ASCOM



Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...