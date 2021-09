Chama Crioula da 20ª Região Tradicionalista é gerada e distribuída no Salto do Yucumã

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Rádio Alto Uruguai

Um evento fantástico e histórico, promovido pela 20ª Região Tradicionalista, marcou a geração e distribuição da Chama Crioula 2021, na tarde de sexta-feira (10), em Derrubadas. Às margens do Salto do Yucumã, uma das maiores belezas naturais do Rio Grande do Sul, no Parque Estadual do Turvo, foi gerada a chama crioula que será distribuída neste sábado a todas as entidades que congregam a região tradicionalista. Uma indígena kaingang, representando todas as mulheres e a personagem homenageada esse ano pelos festejos farroupilha, Anita Garibaldi, foi protagonista da geração da chama, ao lado de um dos líderes comunitários de Derrubadas. A chama foi gerada junto às pedras que margeiam o rio Uruguai e o salto.

O cantor missioneiro, Valdomiro Maicá, abrilhantou o evento, entoando um dos hinos do legendário rio: Balseiros do Rio Uruguai, uma letra eternizada por Barbosa Lessa. A música Alerta Yucumã, também foi muito bem selecionada, lembrando que a preservação desse patrimônio precisa ser prioridade da comunidade regional.

O coordenador da 20ª RT, Junior Voss, agradeceu empenho do município em organizar e sediar o evento, e disse que a semana farroupilha de 2021 marca uma retomada para todo o meio tradicionalista, após um período mais crítico de enfrentamento à pandemia. Ele também citou o esforço que as lideranças ligadas ao MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho) estão fazendo para que o ensino da cultura tradicionalista possa ser inserido no currículo escolar do Rio Grande do Sul, como um complemento de aprendizado em cidadania, arte e vivência comunitária.

O prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, valorizou a presença de tantos visitantes de toda a região no município e parabenizou todos os envolvidos com a 20ª RT, pela força de vontade e pela parceria na organização deste evento.

Na noite de sexta-feira, a programação teve seguimento, com a centelha da chama sendo recepcionada no CTG Veteranos da Tradição, onde acontecerá, a partir das 19h, posse da nova gestão de prendas e peões da 20ª RT. Às 20h, ocorreu a divulgação dos vencedores do Concurso Vitrine Farroupilha. A partir das 20h30min, acontece jantar e show com Capitão Faustino.

Às 21h30min aconteceu um dos momentos mais aguardados do evento: a cerimônia dos homenageados da Chama Crioula da 20ª RT. Cada CTG que integra a regional, definiu uma pessoa que será homenageada postumamente. São lideranças que, em vida, marcaram de forma significativa, com participação e dedicação, a preservação das tradições gaúchas em seus municípios e entidades.

E a partir das 22h30min seguiu o show com Capitão Faustino e a presença de talentos regionais, como o cantor nativista e missioneiro, Valdomiro Maicá.

Neste sábado (11) acontece a distribuição da chama crioula, primeiramente com a condução da centelha, do CTG até a praça Dorival Rigodanzo, a partir das 7h30min. Às 7h45min aconteceu a cerimônia de distribuição da chama às entidades tradicionalistas que integram a 20ª RT, e, a partir das 8h45min, os cavalarianos começaram a se deslocar para seus municípios, onde nos próximos dias estarão chegando com a centelha simbólica, mantendo uma tradição que se repete ano após ano.

Homenagem às mulheres nos festejos farroupilhas de 2021

Os Festejos Farroupilhas deste ano têm por objetivo homenagear e comemorar o bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi, uma das personalidades femininas mais cultuadas do Sul do Brasil. Como o lema “Caminhos de Anita”, o objetivo principal é retratar a heroína conhecida por sua participação e envolvimento direto na Revolução Farroupilha (1835-1845).

E como patrona dos Festejos Farroupilhas de 2021, nós temos a declamadora, Liliana Cardoso. Liliana é a primeira mulher negra a receber a homenagem. Natural de Porto Alegre, a patrona tem 43 anos, é declamadora, radialista, apresentadora, mestre de cerimônias, ativista cultural e vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura.

Fonte e fotos: Rádio Alto Uruguai

