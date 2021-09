Prefeitura de Tenente Portela lança programa Portela Juro Zero

Compartilhar Pin 0 Compart.

A partir da próxima segunda-feira, 13 de setembro, empresas portelenses interessadas em obter empréstimo de até R$ 10.000,00 poderão formalizar o pedido na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Proprietários de Micro Empresas (ME) ou de Empresas de Pequeno Porte (EPP); Micro Empreendedores Individuais (MEI) e agroindústrias familiares, que iniciaram suas atividades até 31/12/2020 e que tenham sido consideradas atividades não essenciais, poderão acessar recursos através do programa Portela Juro Zero. A iniciativa é da Prefeitura de Tenente Portela, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O crédito especial disponibilizado é de até R$ 10.000,00 para quem tem atividade no ramo comercial e de até R$ 3.000,00 para quem atua na prestação de serviço (conforme CNAE principal). O empréstimo deverá ser pago em até 36 meses, tendo 2 meses de carência para início do pagamento. A empresa pagará apenas o capital contratado. Os juros e correções serão 100% subsidiados pelo Município.

Maiores informações na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou através do fone (55) 3551 1863.



Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

