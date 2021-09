Leilão de veículos retidos e abandonados no Detran ocorrem em 29 de setembro

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS, conforme processo PROA nº 21/1244-0008488-9, torna público, na forma da legislação vigente, Art. 328 da Lei Federal nº 9.503/97 e Resolução CONTRAN nº 623/2016, que realizará o leilão de veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível, retidos e abandonados, não mais procurados por seus proprietários. Informa ainda, que em razão do Decreto Estadual nº 55.882/2021, este Leilão obedecerá ao contido na Portaria DETRAN/RS Nº 210/2020, alterada pela Portaria DETRAN/RS nº 204/2021, sendo realizado de forma online com transmissão virtual.

DATA: 29/09/2021

HORÁRIO: 10:00

SITE: www.luciverareisleiloes.com.br

OBJETO: Lotes de veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível Cópia completa do Edital poderá ser obtida através do link https://www.detran.rs.gov.br/veiculos/servicos/992 ou com a Leiloeria Luci Vera Primaz dos Reis.

Enio Bacci

Diretor-Geral DETRAN/RS

