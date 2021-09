Esperança do Sul: Concluído o reperfilamento na VRS-822

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Foi concluído o reperfilamento de 10,6 km da VRS-822, trajeto correspondido de Esperança do Sul a Três Passos.

A obra foi executada pela empresa Construbrás e teve início no trecho próximo ao cemitério de Esperança do Sul, no perímetro urbano, dia 11 de agosto, demorando cerca de 25 dias para a colocação de uma camada asfáltica de 3cm reconstituindo a pista original da via. Alguns locais também necessitaram ter o trabalho de escavações, com colocação de dreno para destino correto da água, ou melhoramento onde o peso de caminhões havia afundado a antiga superfície asfáltica.

Com a melhora no tempo nos próximos dias, será intensificada a recolocação da sinalização horizontal, com pinturas na pista e a colocação de placas ao longo da rodovia, o que dará mais segurança aos usuários.

As obras custaram em torno de R$ 2.200.000,00, com recurso da esfera estadual, através do Plano de Obras 2021-2022.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Prefeitura de Esperança do Sul

