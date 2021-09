Derrubadas promove hoje e amanhã, evento de geração e distribuição da Chama Crioula da 20ª RT

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Alonso Fagundes Mulbeier

Acontece nesta sexta-feira e sábado, dias 10 e 11 de setembro, um dos principais eventos alusivos aos festejos farroupilhas em nível regional. O município de Derrubadas estará sediando o evento de geração e distribuição da Chama Crioula 2021, no âmbito da 20ª Região Tradicionalista (RT).

E o local não poderia ser mais representativo para a nossa comunidade regional: a chama será gerada no Salto do Yucumã, uma das mais imponentes belezas naturais do nosso Estado, dentro do Parque Estadual do Turvo, uma das maiores reservas de floresta nativa do Sul do país. A cerimônia, com a presença de autoridades, lideranças e representantes das entidades tradicionalistas, está marcada para as 14h30min.

Um pouco antes, às 13h, o transporte através de ônibus será disponibilizado para quem deseja acompanhar a cerimônia. O embarque acontecerá no portão de acesso ao Parque do Turvo.

Às 17 horas, a centelha será conduzida do parque do Turvo até o CTG Veteranos da Tradição, na cidade de Derrubadas, local que concentrará o restante das atividades durante a noite.

Às 18h acontece recepção da chama crioula e a oração da Ave Maria. Às 19h, posse da nova gestão de prendas e peões da 20ª RT. Às 20h, divulgação dos vencedores do Concurso Vitrine Farroupilha. A partir das 20h30min, jantar e show com Capitão Faustino.

Às 21h30min acontecerá um dos momentos mais aguardados do evento: a cerimônia dos homenageados da Chama Crioula da 20ª RT. Cada CTG que integra a regional, definiu uma pessoa que será homenageada postumamente. São lideranças que, em vida, marcaram de forma significativa, com participação e dedicação, a preservação das tradições gaúchas em seus municípios e entidades.

E a partir das 22h30min segue o show com Capitão Faustino e a presença de talentos regionais, como o cantor nativista e missioneiro, Valdomiro Maicá.

Amanhã, sábado, acontece a distribuição da chama crioula, primeiramente com a condução da centelha, do CTG até a praça Dorival Rigodanzo, a partir das 7h30min. Às 7h45min acontece a cerimônia de distribuição da chama às entidades tradicionalistas que integram a 20ª RT, e, a partir das 8h45min, os cavalarianos começam a se deslocar para seus municípios, onde nos próximos dias estarão chegando com a centelha simbólica, mantendo uma tradição que se repete ano após ano.

Homenagem às mulheres nos festejos farroupilhas de 2021

Os Festejos Farroupilhas deste ano têm por objetivo homenagear e comemorar o bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi, uma das personalidades femininas mais cultuadas do Sul do Brasil. Como o lema “Caminhos de Anita”, o objetivo principal é retratar a heroína conhecida por sua participação e envolvimento direto na Revolução Farroupilha (1835-1845).

E como patrona dos Festejos Farroupilhas de 2021, nós temos a declamadora, Liliana Cardoso. Liliana é a primeira mulher negra a receber a homenagem. Natural de Porto Alegre, a patrona tem 43 anos, é declamadora, radialista, apresentadora, mestre de cerimônias, ativista cultural e vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

