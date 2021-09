Três Passos: Denúncia contra dois vereadores é apurada pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reunião do Conselho de Ética – Reprodução

Os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos estiveram reunidos na quarta-feira (08), para leitura do ofício nº 269/21, enviado pelo ouvidor-geral da Câmara de Vereadores, com o objetivo de analisar a denúncia anônima recebida em 17/08/21, protocolada sob o nº 1/21, acerca do pronunciamento de dois vereadores durante o espaço destinado ao Expediente (discursos) da sessão do dia 09/08/21.

A denúncia-crime foi apresentada contra os vereadores Flavio Habitzreiter e Edivan Baron, da bancada do PTB, para análise do Conselho de Ética da Câmara, em relação a possíveis abusos das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do legislativo, por terem usado “expressões de cunho racista” na sessão ordinária do dia 09/08/2021, o que seria contrário à ética e ao decoro parlamentar.

Na reunião desta quarta-feira, os membros do Conselho de Ética definiram suas funções no colegiado. O relator do processo será o vereador Luis da Silva (PTB). Os demais membros do conselho são os vereadores Gilmar Maier (PT), atuando como presidente, e Osvaldir Urnau (PSDB), como vice-presidente. A próxima reunião do conselho acontecerá no dia 22, às 18h.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

