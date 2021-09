Grave acidente mata caminhoneiro na ERS 404 entre Rondinha e Sarandi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na noite de quarta-feira, (08), por volta de 21:00 horas uma saída de pista na ERS 404/km 08, causou a morte do condutor de um caminhão de transporte de lácteos, da empresa Transportes Canarinho, de Cunha Porã/SC.

Segundo informações chovia no momento do acidente, o veículo fazia sentido Rondinha/Sarandi e ao entrar na curva o condutor possivelmente perdeu o controle indo de encontro ao guard-rail. Com o impacto o caminhão caiu no rio capotando e deslocando a cabine do rodado de transporte da carga.

A Brigada Militar de Sarandi atendeu a ocorrência, o SAMU Sarandi constatou o óbito do condutor. A PRE de Palmeira das Missões e responsável pelo trecho esteve acompanhando os trabalhos de pericia .

Na madrugada desta quinta feira (09), por volta de 03:00 a GU de Serviço dos Bombeiros Militares de Carazinho, resgatou o corpo do condutor do veículo.

As informações recebidas dos bombeiros militares devido ao difícil acesso ao local a retirada do corpo enfrentou muitas dificuldades , tanto na retirada das ferragens cabine e o transporte do corpo para a ERS.

O condutor foi identificado Adi Scheguschevski, 63 anos de idade. A rodovia ficou em meia pista durante a operação do resgate, as causas do acidente não foram apuradas, devido a escuridão do local.

