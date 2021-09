Ex-prefeito de Barra do Guarita é condenado por fraude em licitação

Compartilhar Pin 0 Compart.

Duas penas foram impostas pela justiça ao ex-mandatário do município de Barra do Guarita, Cesar Tadeu Paier (MDB) por corrupção passiva e fraude em licitação. As condenações foram de 2 anos e 3 meses de detenção e 3 anos e 3 meses de reclusão. A pena de reclusão é aplicada a condenações mais severas e a detenção para condenações mais leves.

Além das penas o ex-prefeito foi condenado a pagar multa de R$ 44.549,70 e 54 dias-multa no valor de 1 salário mínimo vigente na época dos fatos.

As condenações foram em primeira e segunda instância e as penas estão em fase de execução, inclusive com mandado de prisão expedido pela justiça, porém um habeas corpus foi impetrado pela defesa para tentar evitar a prisão do ex-prefeito. O referido habeas corpus está pendente de julgamento.

Como corre em segredo de justiça não foram divulgadas, ainda, maiores detalhes sobre o processo.

Não conseguimos contato com a defesa do ex-prefeito até o fechamento desta matéria.

