Casal fica gravemente ferido em acidente na BR 285 em Ijuí

Foto: divulgação

Um grave acidente de trânsito ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (09), em Ijuí. A colisão ocorreu na BR-285, entre o Rio Potiribú e o Posto Lambari.

Um casal, que mora em Ijuí, e que seguia no sentido Panambi-Ijuí, ficou gravemente ferido. A colisão da moto ocorreu com um veículo Fiat Palio, com placas de Serafina Corrêa. A mulher de 21 anos e o homem de 23 anos foram conduzidos pelo Samu ao Hospital de Caridade de Ijuí.

Força Tática da Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência.

Fonte: Rádio Progresso de Ijuí

