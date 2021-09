Caminhoneiros estão realizando bloqueio de caminhões na BR 472 em Santa Rosa

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Repórter Márcio da Rádio Noroeste especial para a página MB Notícias

Caminhoneiros estão bloqueando a passagem de caminhões na manhã desta quinta-feira (09), na BR 472 no Posto Fenasoja na entrada do município de Santa Rosa.

Só estão passando veículos de passeio, de saúde e caminhões com carga viva ou perecível.

Os demais caminhões, descarregados ou com carga não perecível, estão sendo parados no pátio do posto.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...