Viatura da Susepe que transportava detentos se acidenta em General Câmara

Foto: Corpo de Bombeiros Voluntários de General Câmara

Uma viatura da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) se acidentou nesta terça-feira (7) na ERS-244, em General Câmara.

Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, o veículo que fazia a transferência de presos da penitenciária de Arroio dos Ratos para a penitenciária de Venâncio Aires saiu da pista no km 7, na conhecida Curva do Paulo Mateus.

No local, o policiamento encontrou a Van fora da pista, escorada em árvores e em uma cerca. A viatura era ocupada por três agentes da Susepe e três presos. Ninguém ficou ferido.

Foi feita uma força-tarefa para a remoção do veículo, com uso de um trator e uma retroescavadeira.

