Carreta carregada de porcos tomba e alguns animais saem andando pela BR-386 em Tabaí

Foto: PRF

Uma carreta carregada de porcos tombou na BR-386, em Tabaí, no Vale do Taquari, na madrugada desta quarta-feira (8).

O acidente ocorreu no km 382, por volta das 0h40min, no sentido Interior-Capital.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo não ficou ferido. Alguns dos animais morreram no local. Ainda não há informações sobre a causa do acidente ou origem do veículo.

Com a carreta tombada, alguns porcos saíram andando pela rodovia. Até as 1h30min, a pista no sentido à Capital estava totalmente bloqueada para o atendimento do acidente e recolhimento dos animais.

Conforme a PRF, em atualização as 6h40min, o trecho segue em meia pista. PRF e CCR ViaSul participaram da ocorrência.

Fonte: Gaúcha/ZH

