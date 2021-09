Ijuí, Pejuçara e Panambi registraram queda de granizo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Cidades do Rio Grande do Sul registraram chuva com granizo na madrugada desta terça-feira (7). Em Ijuí, no Noroeste do estado, o temporal foi rápido mas danificou pelo menos 250 casas, segundo a Defesa Civil. Mais de mil metros de lona foram distribuídos.

Pelo menos outras três cidades da região tiveram granizo: Panambi, Pejuçara e Eugênio de Castro.

Em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, a madrugada também foi de forte chuva com granizo. Mesmo cenário em São Vicente do Sul, na Região Central.

Em São Borja, ainda na tarde de segunda-feira (6), grandes pedras de granizo foram registradas.

Segundo a Somar Meteorologia, há previsão de chuva para todo o estado nesta terça-feira. Algumas cidades têm alerta de temporal.

No Sul e no Leste, as rajadas de vento podem chegar de 90 a 100km/h. Também na metade sul, a chuva deve passar dos 80mm. Em Porto Alegre, os acumulados devem ficar acima dos 40mm, com condições para alagamentos.

Na quarta-feira (8), a previsão segue igual, com chuva, ventos de mais de 80km/h, raios e granizo. Apenas na metade Norte, o sol pode aparecer um pouco entre muitas nuvens e as pancadas são intercaladas com períodos de melhoria ao longo do dia.

Na quinta-feira (9), o tempo deve abrir e só há previsão de pancadas de chuva no extremo sul gaúcho, na região de Chuí.

G1

