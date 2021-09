Motoboy passa a noite acidentado as margens da ERS-324 em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Rádio Uirapuru

Na manhã desta segunda-feira (06), um motociclista foi localizado ferido e rastejando às margens da ERS-324, entre o Trevo da Roselândia e o Motel Sigilus, em Passo Fundo. A vítima havia se acidentado ainda na noite de domingo (5).

Por volta das 7h, uma guarnição do 2°Esquadrão da Brigada Militar/3°RPMon passava pela rodovia, após iniciar o dia de serviço, quando um popular fez sinal em direção ao mato, às margens da rodovia. Neste momento, os Policiais Militares, Soldado Schroeder e Soldado Fábio, avistaram um homem ferido se rastejando. Foi realizado os primeiros socorros e acionado a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, o qual fez atendimento da vítima no local.

O homem estava com ferimentos na face e no corpo, além de estar hipotérmico (com muito frio/queda da temperatura do corpo).

Durante o atendimento da ocorrência, um familiar do homem se aproximou e reconheceu ele. Segundo este familiar, o homem trabalha em Marau como motoboy e havia passado mal durante o serviço, por volta das 23h, quando fez contato com sua mulher, dizendo que voltaria a Passo Fundo. Como ele não chegou em casa, por volta da 1h a sua esposa fez contato, sendo que ele atendeu o telefone, porém, ela só escutava o homem resmungando/gemendo de dor. Os familiares iniciaram buscas pela rodovia, desde Passo Fundo a Marau, tendo o desenrolar somente esta manhã de segunda-feira.

Não se sabe o que causou a saída dele da rodovia. O trabalhador estava em uma Yamaha Fazer 250, 2021. Ele segue em atendimento no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Fonte: Rádio Uirapuru

