Jovem natural de Tucunduva é a vítima fatal do acidente entre carro e ônibus em Carlos Barbosa

Foto: divulgação/WhatsApp

Um acidente de trânsito na BR 470 em Carlos Barbosa, na tarde deste domingo, 5, resultou em uma vítima fatal.

A colisão envolveu um ônibus de excursão placas de São Miguel do Oeste SC, estava com uma excursão de Francisco Beltrão – PR e uma Saveiro com placas de Carlos Barbosa.

Segundo Informações o ônibus seguia no sentido Garibaldi – Carlos Barbosa com destino à Gramado, quando na entrada da cidade, nas proximidades da Transportes Bertin, uma Saveiro seguia pelo sentido contrário.

Com o impacto frontal o motorista do ônibus ficou preso nas ferragens, os demais 34 passageiros nada sofreram. Já o condutor da Saveiro, Lucas Barbosa Pereira, natural de Tucunduva, 21 anos, não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no local.

Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros Voluntários e SAMU atenderam a ocorrência.

Fonte: Rádio Estação

