Colisão entre veículos deixa uma pessoa ferida na BR 472 em Três de Maio

Foto: divulgação

A colisão entre dois veículos resultou em um homem ferido na madrugada desta segunda-feira (06), na BR 472 em Três de Maio. O acidente aconteceu por volta das 2h20min, na localidade de Poço Traira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Três de Maio, se envolveram no acidente uma VW Saveiro com placas de Boa Vista do Buricá, e um VW Gol de Independência.

O motorista do Gol estava preso às ferragens do veículo, e depois de resgatado foi encaminhado para o Hospital São Vicente de Paulo em Três de Maio.

A PRF de Ijuí foi acionada para registrar o acidente.

Fonte: Paulo Marques Notícias

