Grave acidente na rodovia que liga a cidade de Derrubadas ao Parque Estadual do Turvo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Brigada Militar e SAMU atendem um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta na noite deste domingo, 5 de setembro, no interior de Derrubadas. Informações iniciais dão conta de que o condutor da motocicleta estaria em óbito às margens da rodovia que liga a cidade de Derrubadas a entrada do Parque Estadual do Turvo.

O site Portela Online tenta contato com a Brigada Militar para saber mais detalhes sobre o ocorrido.

Notícia recebendo atualização…

Curtir isso: Curtir Carregando...