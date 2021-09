Grave acidente na rodovia que liga a cidade de Derrubadas ao Parque Estadual do Turvo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Brigada Militar e SAMU atendem um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta na noite deste domingo, 5 de setembro, no interior de Derrubadas. Informações iniciais dão conta de que o condutor da motocicleta morreu às margens da rodovia que liga a cidade de Derrubadas a entrada do Parque Estadual do Turvo.

Conforme a Brigada a Militar, o condutor de uma Twister 250, de cor amarela, placas de Três Passos, perdeu o controle do veículo saiu da pista e colidiu contra árvores.

Notícia recebendo atualização…

