Fotos do alargamento em Balneário Camboriú mostram mudanças na faixa de areia em 15 dias

A nova fase da obra de alargamento da faixa de areia da Praia Central em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, completa 15 dias neste domingo (5). Desde de 22 de agosto, uma embarcação retira a areia do mar e a joga no começo da praia (veja a evolução do trabalho em fotos mais abaixo).

Até sexta-feira (3), 830 metros comprimento foram alargados. O perímetro, que tinha 25 metros, em média, de faixa de areia, foram ampliados em cerca de 70 metros. Pouco mais de 400 mil metros cúbicos de areia foram retirados da jazida do fundo do mar.

A obra de alargamento começou em março deste ano e tem previsão para ficar pronta em novembro, segundo a prefeitura, que não deu data exata do final dos trabalhos. Onze máquinas trabalham no local, entre escavadeiras e trator de esteira, e a operação tem 90 funcionários trabalhando, sendo 60 em terra e 30 na draga, dois deles fiscais. O valor do empreendimento é de R$ 66,8 milhões.

Ela é feita por um consórcio de duas empresas, a brasileira DTA Engenharia e a belga Jan De Nul, vencedor da licitação realizada pelo município.

Qual o objetivo da obra?

O trabalho vai permitir, além da proteção da orla contra o avanço das marés, a criação de espaços privilegiados para os moradores e os visitantes. Espaços ao ar livre para esporte, lazer, uma nova ciclovia, paisagismo diferenciado, serão instalados futuramente.

Fotos: Prefeitura de Balneário Camboriú/Divulgação

Fonte: G1 – SC

