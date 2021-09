Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente na ERS-135, no Norte do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente na noite de sábado (4), na ERS-135, no Norte do estado. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um carro e um caminhão colidiram frontalmente, por volta das 21h15, na altura do km 37, entre Sertão e Coxilha.

O motorista do automóvel, um homem de 27 anos, e um passageiro, que não teve a idade divulgada, morreram. Outras duas pessoas que estavam nos veículos ficaram feridas e receberam atendimento médico.

As causas do acidente ainda são investigadas.

Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...